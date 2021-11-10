"Ніби НЛО принесло машину". У Миколаївській області знайшли авто на коліях (фото)

У Миколаївській області водій легковика Volkswagen Passat виїхав на залізничні колії та застряг. Причому авто стояло паралельно до рейок, ніби водій хотів проїхати по них.
Про це повідомили в ДСНС.
Інцидент стався близько 7 ранку на перегоні в районі села Лукашівка Первомайського району. Рятувальники за допомогою лебідки витягли машину та відбуксували на дорогу. Водія госпіталізували.
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Як авто потрапило на колії?
Речник ДСНС Миколаївської області Ілляна Пацюк розповіла сайту "Сьогодні", що авто застрягло далеко від залізничного переїзду. При цьому машина знаходилася не перпендикулярно до полотна, а паралельно. Рятувальники припускають, що водій або хотів проїхати рейками машиною, або заснув і якимось чином туди заїхав.
"Ніби НЛО принесло цю машину", – пожартували в Миколаївському обласному главку ДСНС.
"Поруч із залізничним переїздом нікого не було. Як там виявилося авто – це поки що з'ясовується. Водія машини госпіталізовано, швидше за все, він ударився головою або об кермо, або скло. Рятувальники відбуксували автомобіль із рейок на дорогу", – зазначила Іляна Пацюк.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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