"Ніби НЛО принесло машину". У Миколаївській області знайшли авто на коліях (фото)

У селі Лукашівка легковик застряг на рейках – поки невідомо, як авто могло там опинитися

Автомобіль заїхав на залізничну колію в Миколаївській області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області водій легковика Volkswagen Passat виїхав на залізничні колії та застряг. Причому авто стояло паралельно до рейок, ніби водій хотів проїхати по них.

Про це повідомили в ДСНС.

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Інцидент стався близько 7 ранку на перегоні в районі села Лукашівка Первомайського району. Рятувальники за допомогою лебідки витягли машину та відбуксували на дорогу. Водія госпіталізували.

Авто знайшли прямо на рейках. Фото ДСНС

Як авто потрапило на колії?

Речник ДСНС Миколаївської області Ілляна Пацюк розповіла сайту "Сьогодні", що авто застрягло далеко від залізничного переїзду. При цьому машина знаходилася не перпендикулярно до полотна, а паралельно. Рятувальники припускають, що водій або хотів проїхати рейками машиною, або заснув і якимось чином туди заїхав.

"Ніби НЛО принесло цю машину", – пожартували в Миколаївському обласному главку ДСНС.

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"Поруч із залізничним переїздом нікого не було. Як там виявилося авто – це поки що з'ясовується. Водія машини госпіталізовано, швидше за все, він ударився головою або об кермо, або скло. Рятувальники відбуксували автомобіль із рейок на дорогу", – зазначила Іляна Пацюк.

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