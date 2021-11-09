Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Розбитий мікроавтобус перекинуло на бік: у Борисполі сталася жахлива ДТП (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
9 листопада, 23:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Швидка допомога госпіталізувала двох постраждалих
Двох осіб внаслідок ДТП госпіталізували/Колаж: Сьогодні
Двох осіб внаслідок ДТП госпіталізували/Колаж: Сьогодні

У Борисполі, на кільцевій дорозі, поблизу повороту до села Кучаків, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області

Реклама

Деталі ДТП

Автопригода сталася за участю двох мікроавтобусів Mercedes. Попередньо встановлено, що травмовано водія та пасажира одного з мікроавтобусів. Їх госпіталізували. Обставини ДТП встановлюються. Водіїв інших транспортних засобів просять заздалегідь планувати свій маршрут через ДТП.

У Борисполі сталася серйозна ДТП/Фото: Telegram/dtp.kiev.ua
У Борисполі сталася серйозна ДТП/Фото: Telegram/dtp.kiev.ua

Масштабна ДТП у Києві

У Києві сталася аварія на вулиці Бажана, неподалік метро "Харківська". Водій таксі Bolt злетів у повітрі та зробив сальто.

Реклама

"Зачепив дві машини, вилетів на стоянку та знищив ще чотири автомобілі. І потім зручно припаркувався на даху ні в чому не винного транспортного засобу", — пишуть у Мережі.

На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Рейтинг українських політиків
1
Володимир Зеленський Володимир Зеленський
18,6%
2
Петро Порошенко Петро Порошенко
12,6%
3
Юрій Бойко Юрій Бойко
8,2%
4
Юлія Тимошенко Юлія Тимошенко
7,8%
5
Дмитро Разумков Дмитро Разумков
4,5%
6
Євген Мураєв Євген Мураєв
4%
7
Володимир Гройсман Володимир Гройсман
3,1%
8
Віктор Медведчук Віктор Медведчук
1,3%
9
Олег Ляшко Олег Ляшко
1,3%
10
Олег Тягнибок Олег Тягнибок
1%
Аналіз ситуації
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

151 796

захворіло за тиждень в Україні

0%

Комаровський в темі
Коли з'явиться препарат для лікування коронавірусу
Запитай у лікаря
Вакцинація
Станом на 9 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
8 038 054
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 546 721
Всього введених доз 19 584 775
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,96
31,98
30,85
29,30
18,72
33,18
32,88
31,69
18,85
34,29
31,76
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,47
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
$203,4 млрд.
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
$187 млрд.
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
$174,9 млрд.
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
$131 млрд.
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
$126 млрд.
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
$120,7 млрд.
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
$119,6 млрд.
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
$116,3 млрд.
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
$101,5 млрд.
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
$98,6 млрд.
Більше про найбагатішого
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти