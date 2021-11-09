Розбитий мікроавтобус перекинуло на бік: у Борисполі сталася жахлива ДТП (фото)

Швидка допомога госпіталізувала двох постраждалих

Двох осіб внаслідок ДТП госпіталізували/Колаж: Сьогодні

У Борисполі, на кільцевій дорозі, поблизу повороту до села Кучаків, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області

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Деталі ДТП

Автопригода сталася за участю двох мікроавтобусів Mercedes. Попередньо встановлено, що травмовано водія та пасажира одного з мікроавтобусів. Їх госпіталізували. Обставини ДТП встановлюються. Водіїв інших транспортних засобів просять заздалегідь планувати свій маршрут через ДТП.

У Борисполі сталася серйозна ДТП/Фото: Telegram/dtp.kiev.ua

Масштабна ДТП у Києві

У Києві сталася аварія на вулиці Бажана, неподалік метро "Харківська". Водій таксі Bolt злетів у повітрі та зробив сальто.

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"Зачепив дві машини, вилетів на стоянку та знищив ще чотири автомобілі. І потім зручно припаркувався на даху ні в чому не винного транспортного засобу", — пишуть у Мережі.

На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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