Был голодный, грязный и с температурой: в Черкассах у горе-матери забрали мальчика (видео)

В Черкассах копы спасли мальчика, который жил в хламе, был голодный и больной – подробности истории

В Черкассах полицейские нашли трехлетнего мальчика, который жил в хламе, пока родители распивали алкоголь. Правоохранителей якобы вызвала сама женщина. Однако, когда те приехали, начала прятаться на свалке.

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"Сегодня" узнали подробности истории.

Видео: Сегодня

Женщина пожаловалась правоохранителям, якобы муж выгнал ее и сына на улицу. Когда копы приехали, заявительница была пьяна. От полицейских вместе с ребенком пряталась за помойкой. Те едва уговорили ее вернуться в дом.

Трехлетний мальчик был грязный и голодный, родители постоянно пьянствовали. К тому же был болен – у него была температура. Дом, где живет семья, заброшенный.

Первое, что попросил ребенок у полицейских – поесть. В доме вообще не нашли продуктов.

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34-летняя мать мальчика Неля Панина в гражданском браке с 47-летним Олегом почти год. Журналистам она рассказала, что была действительно пьяной, потому что вернулась со дня рождения. А полицию не вызвала. О ребенке, уверяет, хорошо заботится.

"Ребенка я купаю. Одежды много, игрушки же есть, все есть. И что, типа, ребенок был голодный. Хотя мы тогда сели поели хорошо утром. Макароны с котлетой", – сказала она.

Мальчика полиция таки забрала. Лишать ли Нелю материнских прав решит суд.

Напомним, в Харьковской области женщина родила младенца в заброшенном туалете и выбросила его в яму.

А в Ивано-Франковской области женщина родила в сарае и, желая избавиться от новорожденного сына, принесла его соседке на порог.

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