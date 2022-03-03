Щоб не було, як у Херсоні. Мер Миколаєва розповів, як бити окупантів

Глава міста просить розподілити ролі та функціонал для кожного містянина

Окупанти не заспокоюються і продовжують штурмувати міста / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві точаться бої за місто. Мер міста закликав усіх місцевих жителів підготуватися до атак військових РФ.

Про це Віталій Кім повідомив у Telegram.

Реклама

"Якщо ворог зайде в місто, то нам потрібно бути готовими. Жителям багатоквартирних будинків потрібно зібратися разом і познайомитись один з одним", – сказав він.

Він радить розподілитися по групах – фізично сильні та активні, люди, які вміють стріляти, можуть допомагати блокпостам.

Реклама

"Ще одна група людей досліджує дахи та зрозуміє місця, звідки потенційно можна кидати запальні суміші в окупантів. Також необхідні медики, які, в разі чого, допоможуть. Крім цього, потрібні волонтери. Ми добре знаємо свої двори та місцевість, тому необхідно це використати . Завдання на сьогодні – розподілити ролі та функціонал для кожного", – додав Кім.

Ситуація на фронті

Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують кришити цілі військові колони.

Але окупанти все одно не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 людей, понад 100 поранено.

Реклама

До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.

Читайте також: