Понад 20 загиблих, поранених вивозять під обстрілами. Що відбувається в Харкові

У Харкові за останню добу загинула 21 особа, 110 людей поранені. Вночі військові РФ бомбардували ТЕЦ. У місті складна ситуація, але це ще більше згуртувало місцеве населення.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у прямому ефірі каналу Україна 24.
За його словами, ворог постійно б'є ракетами, обстрілює житлові масиви, є жертви серед мирних жителів, є поранені.
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"Ці кадри облетіли світ, але Харків не здається, він тільки згуртувався. Працює потужна волонтерська мережа. Працюють хлібзаводи, роздаємо хліб безплатно разом із медикаментами. Дякую всім підприємцям. Сьогодні всі все відкривають і роздають людям, щоб вони могли нормально харчуватися та лікуватися. Вдячний медикам, які під кулями вивозять поранених. Наші комунальники сьогодні – це герої, які працюють у жахливих умовах, але вивозять сміття з міста. Без опалення 300 будинків. Постійно ведемо роботи з відновлення інфраструктури. Сьогодні люди єдині як ніколи", – сказав він.
За інформацією мера, місто зазнає глобальних руйнувань, і "таке не прощається".
"Сьогодні у кожного четвертого харків'янина родичі в Росії. Але ставлення до РФ – як ніколи, це геноцид проти українського народу. Таке, звичайно, не прощається... У нас організовано гарячу лінію. Ми в комунікації з мерами. Люди можуть звертатися на гарячу лінію – вона буде озвучена трохи пізніше, зокрема по радіо", – додав він.
Ситуація в Харкові та Україні 2 березня
- Вранці 1 березня у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – центральній площі міста. Там базувався волонтерський пункт. У будинках повилітали шибки з вікон, горів оперний театр. Була частково зруйнована будівля ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами лишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд влучив в житловий будинок на Ново-Баварському проспекті.
- Пізно увечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Близько6 ракет прилетіло в кадетський корпус.За попередніми даними, є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища в Харкові на вулиці Клочківській, 228.
- Крім того, протягом ночі майжепо всій Сумській області точилися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 ранку 2 березня у Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.