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Чтобы не было, как в Херсоне. Мэр Николаева рассказал, как бить оккупантов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 марта, 09:09
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Глава города просит распределить роли и функционал для каждого горожанина
Оккупанты не успокаиваются и продолжают штурмовать города
Оккупанты не успокаиваются и продолжают штурмовать города / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве продолжаются бои за город. Мэр города призвал всех местных жителей подготовиться к атакам военных РФ.

Об этом Виталий Ким сообщил в Telegram.

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"Если враг зайдет в город, то нам нужно быть готовыми. Жителям многоквартирных домов нужно собраться вместе и познакомиться друг с другом", – сказал он.

Он советует распределиться по группам – физически сильные и активные, люди, умеющие стрелять, могут помогать блокпостам.

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"Еще одна группа людей исследует крыши и поймет места, откуда потенциально можно бросать зажигательные смеси в оккупантов. Также необходимы медики, которые, в случае чего, окажут помощь. Помимо этого, нужны волонтеры. Мы хорошо знаем свои дворы и местность, поэтому необходимо это использовать. Задача на сегодня – распределить роли и функционал каждого", – добавил Ким.

Ситуация на фронте

Потери оккупантов продолжают расти. За шесть дней войны уничтожено почти шесть тысяч солдат, более 200 танков и огромное количество другой техники. ВСУ на этом не останавливаются и продолжают крошить целые военные колонны.

Но оккупанты все равно не успокаиваются и продолжают штурмовать ряд украинских городов. Так, после вчерашней бомбардировки Харькова погибли более 20 человек, более 100 ранены.

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В Конотоп пришли российские военные и выставили мэру ультиматум – сдать город. Однако Артем Семенихин собрал местных жителей и приняли решение дать бой оккупантам. Люди вышли на дорогу и не пустили технику в город.

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