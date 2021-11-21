Дивом вижив. На Черкащині мисливець випадково підстрелив чоловіка

У Черкаській області, де нещодавно помер 4-місячний малюк, мисливець випадково підстрелив чоловіка. Постраждалого доставили до лікарні та прооперували.
Про це повідомляє поліція Черкаської області.
Деталі інциденту
Інцидент стався 20 листопада в селі Іванівка Чигиринської ОТГ. Мисливець випадково вистрелив у живіт свого 43-річного колеги.
Далі по темі
Що із постраждалим?
Як повідомили у поліції, чоловіка госпіталізували до Чигиринської центральної районної лікарні та прооперували. Нині його життю нічого не загрожує.
Дії правоохоронців
Правоохоронці встановили групу мисливців із 17 чоловіків. Зареєстровану зброю у мисливця, який здійснив постріл із необережності, вилучили. Слідчими Черкаського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Відповідні експертні дослідження тривають.
Необережному мисливцю тепер загрожує до двох років позбавлення волі.
Схожий інцидент у Львівській області
Поліція розповіла деталі трагічного випадку, коли під час полювання у Львівській області один із мисливців випадково вистрелив у іншого чоловіка.
13 листопада, близько 14:10, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мисливських угідь Стрийського району мисливець отримав вогнепальне поранення. На місці працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції.
"Під час полювання в лісі поблизу села Стільсько 62-річний житель Нового Роздолу здійснив постріл із карабіна "Sauer100" в напрямку ймовірної дичини, однак влучив у іншого мисливця, 66-річного мешканця одного з сіл Стрийського району", — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Внаслідок вогнепального поранення у ділянку грудної клітки чоловік помер на місці події.
Читайте також
- Було всього 23 роки. У "Десні" військовий строкової служби застрелився на посту.
- У Дніпровському районі Києва застрелили чоловіка.