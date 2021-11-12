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Під Черкасами помер 4-місячний малюк: підозрюють його матір

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 листопада, 16:52
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Причину смерті дитини буде встановлено після розтину
На Черкащині померла дитина. Фото: колаж "Сьогодні"
На Черкащині померла дитина. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Тихонівка Черкаської області 21-річна мати знайшла мертвою свою 4-місячну дитину. Малюка дівчина виявила після того, як випивала зі своїми друзями на вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Черкаській області.

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Деталі трагедії

До поліції надійшло повідомлення від 21-річної жінки, що її 4-місячна дитина померла. За її словами, вона взяла доньку та пішла до друзів, з якими допізна розпивала алкоголь на вулиці.

Повернувшись додому, жінка занесла коляску з немовлям у будинок, лягла спати, а вранці виявила дитину мертвою.

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Матір затримали

Як стало відомо, 21-річну матір затримали. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ слідчим призначено експертизи, проводиться допит матері та свідків цієї події.

Причину смерті дитини буде встановлено після розтину.

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Що загрожує матері?

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Не перша горе-мати в Україні

П'яні матері, побиття дітей, на жаль, в Україні зовсім не рідкість. Таких фактів фіксують по кілька штук щотижня.

У Черкасах п'яна жінка на дитячому майданчику розпивала спиртні напої та била свою трирічну доньку. Небайдужі громадяни викликали поліцію. За словами матері дівчинки, дочка не слухалася і вона кілька разів ударила її.

У Дніпрі поліцейські затримали нетверезу матір з дитиною. До поліції надійшло повідомлення від охоронця гаражного кооперативу, що він помітив нетверезу жінку з дитиною. На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячу коляску з малюком усередині. В результаті дитина впала на землю.

Таких випадків десятки.

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