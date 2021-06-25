Дала ляпаса і ображала. У Черкасах чоловік подав до суду на кохану – як її покарали

Чоловік скаржився, що через співмешканку у нього постійно поганий настрій і низька самооцінка

У Черкаській області чоловік подав до суду на кохану за те, що вона кілька місяців ображала його і дала ляпаса. Жінку засудили до року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік.

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Про це йдеться у вироку Чигиринського суду.

Чоловік поскаржився правоохоронцям, що через кохану у нього постійний дискомфорт, негативні переживання, він втратив хорошу самооцінку і гарний настрій.

Жінці інкримінували три епізоди домашнього насильства, які вона зробила протягом декількох місяців. Крім словесних образ і погроз, чоловік отримав і ляпас.

На суді обвинувачена визнала провину і пообіцяла більше так не робити. Однак відносини це не врятувало, чоловік з нею розійшовся.

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Суд визнав жінку винною у домашньому насильстві і засудив її до року позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном в один рік.

Нагадаємо, у Миколаївській області суд покарав жінку за психологічне насильство над свекрухою.

Крім того, раніше в Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою.

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