Ображала і загрожувала: в Миколаївській області суд покарав невістку за насильство над свекрухою

Жінка регулярно знущалася над свекрухою – за це їй дали рік випробувального терміну і поправили на програму для кривдників

У Миколаївській області суд покарав жінку за психологічне насильство над свекрухою.

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Про це йдеться у вироку Вознесенського міськрайонного суду.

Усього пишуть про п'ять епізодів психологічного насильства з жовтня 2020 по березень 2021 року. Невістка ображала свекруху нецензурними словами і погрожувала фізичним насильством.

Жінку чотири рази притягували до адміністративної відповідальності, але це не допомогло. Обвинувачена в суді вину не визнала та відмовилася давати свідчення.

Свідком порушень був свекор. Він розповів, що вони з сином, невісткою та двома онуками живуть спільно в приватному будинку. Знущання невістки мають систематичний характер.

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Суд призначив жінці 1 рік позбавлення волі, звільнивши засуджену від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік. Також її зобов'язали пройти тримісячну програму для кривдників у Бузькій об'єднаній територіальній громаді Вознесенського району.

Нагадаємо, у Запоріжжі 34-річний чоловік в присутності двох маленьких дітей знущався над дружиною.

Крім того, у Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою.

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