Справа у бізнесі? Під Донецьком жінку жорстоко вбили сокирою, а її сина застрелили

Наразі зловмисникам повідомили про підозру. Досудове розслідування продовжується

На Донеччині сталося страшне вбивство. Фото: колаж "Сьогодні"

У Слов'янську Донецької області жорстоко вбили жінку та її 23-річного сина. Поліцейські затримали двох злочинців.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.

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Подробиці трагедії

До поліції надійшов виклик від чоловіка, що у будинку його знайомих пошкоджено вікно, а на телефонні дзвінки господарі не відповідають. На місці правоохоронці виявили бездихані тіла жінки та її 23-річного сина з ознаками насильницької смерті.

Вбивць затримали

У підсумку поліцейські затримали злочинців. Як з'ясувалося, потерпілі займалися підприємницькою діяльністю, один із злочинців певний час був у них підсобним робітником.

Так, зловмисник разом зі своїм "помічником" одягли саморобну маску, озброїлися рушницею, а потім обманним шляхом проникли до будинку. Коли потерпіла його впізнала, то він завдав їй удару прикладом і сокирою по голові. Окрім того, злочинці застрелили сина жінки.

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Вбивці також викрали гроші з будинку, ювелірні вироби, а потім втекли з місця злочину. До того ж ювелірні вироби дружина одного зі злочинців здала у ломбард за 34 000 гривень.

Наразі зловмисникам повідомили про підозру. Досудове розслідування продовжується.

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