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До -2! Де в Україні буде найхолодніше в найближчі дні – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 жовтня, 17:42
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Вночі в ці дні синоптики обіцяють заморозки
У жовтні можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях / Колаж "Сьогодні"
У жовтні можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях / Колаж "Сьогодні"

7 і 8 жовтня в Україні синоптики обіцяють вночі заморозки. Вдень у більшості регіонів буде хмарна погода, а максимальна температура 14 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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7 жовтня

Завтра в Україні погода вдень буде триматися 13-14 градусів тепла. Сонячну погоду синоптики обіцяють в центральних областях і часом на сході, а ось на заході буде хмарно.

Вночі температура повітря опуститься до 1-3 градусів тепла. На півдні максимальна температура – 8 градусів.

Погода в Україні на 7 жовтня
Погода в Україні на 7 жовтня

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8 жовтня

У п'ятницю температура повітря протримається від 12 до 13 градусів тепла. На вулиці буде сонячно, але тільки на сході погода залишиться хмарна.

На заході вночі температура опуститься до -1, а в Чернігівській, Луганській та Рівненській областях буде до -2. В інших регіонах температура вночі коливатиметься від 0 до 3 градусів.

Погода в Україні на 8 жовтня
Погода в Україні на 8 жовтня

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Коли очікувати сніг

Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

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