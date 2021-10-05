Українців синоптики попередили про погіршення погоди: прогноз на найближчі дні

Зміни погоди в західній і південно-східній частині країни з 5 по 6 жовтня будуть досить інтенсивними

Передають жовтий рівень небезпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні до кінця дня, а також 6 жовтня синоптики передають про погіршення погоди. У деяких областях України прогнозують сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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За даними Укргідрометцентру, в більшості західних областей та в південно-східній частині будуть пориви вітру 15-20 м/с. А також жовтий рівень небезпеки.

Якою буде погода в Україні в жовтні?

Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

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Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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