До -2! Где в Украине будет холоднее всего в ближайшие дни – прогноз

Ночью в эти дни синоптики обещают заморозки

В октябре возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях / Коллаж "Сегодня"

7 и 8 октября в Украине синоптики обещают ночью заморозки. Днем в большинстве регионов будет облачная погода, а максимальная температура 14 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

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7 октября

Завтра в Украине погода днем будет держаться 13-14 градусов тепла. Солнечную погоду синоптики обещают в центральных областях и порой на востоке, а вот на западе будет облачно.

Ночью температура воздуха опустится до 1-3 градусов тепла. На юге максимальная температура – 8 градусов.

Погода в Украине на 7 октября

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8 октября

В пятницу температура воздуха продержится от 12 до 13 градусов тепла. На улице будет солнечно, но только на востоке погода останется пасмурной.

На западе ночью температура опустится до -1, а в Черниговской, Луганской и Ровненской областях будет до -2. В других регионах температура ночью будет колебаться от 0 до 3 градусов.

Погода в Украине на 8 октября

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Когда ждать снег

Синоптики не исключают заморозкидаже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

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