"Не помітив": у Черкасах син три тижні прожив з мертвою матір'ю (відео)

Сусіди кажуть, що чоловік багато пив і бив свою матір, але експертиза показала, що до смерті матері він не має відношення

У Черкасах син просидів з покійною матір'ю три тижні, він говорить – не помітив, коли вона померла. Про тіло в квартирі дізнався тільки коли рятувальники приїхали гасити пожежу в п'ятиповерхівці.

"Сьогодні" з'ясовували, як таке можливо.

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На дверях в їхній квартирі залишилися сліди від інструментів рятувальників. Їх зламували, щоб загасити пожежу в квартирі. Рятувальників викликали сусіди, які побачили чорний дим з вікна. Пожежа почалася через те, що на плиті підгоріла їжа.

В одній з кімнат рятувальники натрапили на страшну знахідку – муміфіковане тіло жінки. Вона пролежала там як мінімум три тижні. Сусіди чули неприємний запах, але не звернули на це уваги.

"І зараз запах є. У мене він йде в кухню. Я думала, це смітник", – сказала сусідка.

Померлу пенсіонерку звали Майя, вона жила з сином Анатолієм, який давно випиває. Жінка навіть скаржилася сусідам, що син її б'є. Мешканці будинку і самі неодноразово писали заяви в поліцію через агресивну поведінку Анатолія.

"Агресивний. Йде було, а ось ти стоїш. Йде п'яний. "Це ви смердючі, ви старі. Я вас буду вбивати", – сказала мешканка будинку.

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Двері журналістам "Сьогодні" Анатолій не відчинив. Сусіди вважають, що син знав про смерть мами. Покійна перестала з'являтися на подвір'ї ще місяці три тому. Вони запитували Анатолія, де вона. У відповідь почули: гостює у дочки. Але дочка сказала, що мама не приїжджала.

Рятувальники викликали поліцейських, вони спочатку затримали Анатолія. Але експертиза показала: пенсіонерка померла своєю смертю. Тому кримінального провадження не починали і сина відпустили на свободу.

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