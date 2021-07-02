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В Одеській області у покинутому колодязі знайшли мертвими дитину з батьком (фото)

2 липня 2021 11:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Фахівці прибули оперативно і за допомогою рятувального обладнання у дихальному апараті Drager дістали з колодязя тіла

Причини смерті батька і сина поки невідомі. Фото: колаж "Сьогодні"

Причини смерті батька і сина поки невідомі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білгород-Дністровському районі Одеської області у покинутому колодязі виявлені мертвими 9-річний хлопчик і його батько.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, 1 липня приблизно о 20:30 до Служби порятунку надійшла інформація про те, що в селі Козацьке малолітня дитина з батьком впали в колодязь зі сміттям.

На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального обладнання, системи для порятунку людей, мотузки і карабіна співробітники ДСНС дістали з 10-метрового колодязя чоловіка, 1972 року народження та його сина, 2012 року народження. Обидва були вже мертві.

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Як зазначається, висота сміття в колодязі досягала 3 метрів, рятувальникам довелося працювати в дихальних апаратах Drager. Причину та обставини загибелі хлопчика і чоловіка встановлюють правоохоронці.

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Раніше ми повідомляли, що у Черкаській області дитина впала у глибокий резервуар з водою, намагаючись врятувати собаку.

Також нагадаємо, у Хмельницькій області жінка кинулася у 17-метровий колодязь, рятуючи маленьку дочку.

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