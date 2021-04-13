"Кіров гад": при в'їзді в Кропивницький "декомунізували" постамент (фото)

На в'їзді в Кропивницький з миколаївського напрямку невідомі частково демонтували стару назву обласного центру. Тепер мандрівників зустрічає стела з написом: "Кіров гад".
Як повідомляє "Гречка", місто вже майже 5 років називається Кропивницький, проте напис на стелі досі не змінили. Невідомі зняли букви "О" і "Р" на постаменті і склали їх поруч з написом.
Замість того, щоб демонтувати стару назву, у кінці листопада 2020 під час ремонтних робіт з облаштування розв'язки на кільці букви залишили, пофарбувавши в червоне.
Андрій Максюта, на той час керівник місцевої спецінспекції, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що ця стела "безхозна" і перебуває на межі, що розділяє територію двох сільські рад.
"Кільце на Бобринецькому в‘їзді в місто Кропивницький – не на комунальній землі міста. На кільці чітко проходить межа двох сільських територій – Соколівської і Первозванівської. Нині це території об’єднаних територіальних громад. Стела з назвою "КІРОВОГРАД" на території однієї з них. Але вона – безхозна. Нема її ні в кого на балансі", – написав Максюта.
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