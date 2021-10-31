Кількість хворих зашкалює: у Чернівцях закінчились місця у COVID-реанімаціях

Дуже багато хворих і у відділеннях міських медичних установ

У Чернівцях катастрофічна ситуація у COVID-реанімаціях/Колаж: Сьогодні

У Чернівцях, де нещодавно згоріла маршрутка, заповнені реанімації всіх лікарень, в яких лікують хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

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Ситуація з реанімаціями

Нині найвищі показники у міських лікарнях № 4 та 3 — 100% та 93% відповідно. 30 жовтня в регіоні було госпіталізовано 169 людей.

Високий показник

"Ми і раніше мали такі високі цифри, проте не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тому (люди) повинні робити все, щоб убезпечити себе і своїх рідних від хвороби. Варто пам'ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя", — зазначив директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Вакцинація дітей від COVID-19

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що отримати щеплення від коронавірусу може дитина з 12 років і лише однією вакциною — Pfizer.

За згодою батьків дитина може бути вакцинована за медичними показниками (якщо вона має тяжке захворювання, інвалідність). Для цього педіатр пропонує висновок, що він рекомендує такій дитині пройти вакцинацію, і підліткові роблять щеплення двома дозами вакцини Pfizer.

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Крім того, коли неповнолітній має відвідати іншу державу (для навчання, участі у спортивних змаганнях, олімпіаді), за бажанням батьків та за наявності вимоги про вакцинацію в тій країні, куди прямує школяр, видається медичний висновок педіатра, що дитині рекомендується щеплення.

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