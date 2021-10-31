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Количество больных зашкаливает: в Черновцах закончились места в COVID-реанимациях

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
31 октября, 20:43
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Очень много больных и в отделениях городских медицинских учреждений
В Черновцах катастрофическая ситуация в COVID-реанимациях/Коллаж: Сегодня
В Черновцах катастрофическая ситуация в COVID-реанимациях/Коллаж: Сегодня

В Черновцах, где недавно сгорела маршрутка, заполнены реанимации всех госпиталей, в которых лечат больных COVID-19.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

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Ситуация с реанимациями

Сейчас самые высокие показатели в городских больницах № 4 и № 3 — 100% и 93% соответственно. 30 октября в регионе были госпитализированы 169 человек.

Высокий показатель

"Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Стоит помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь", — отметил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Вакцинация детей от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что получить прививку от коронавируса может ребенок с 12 лет и только одной вакциной — Pfizer.

С согласия родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если он имеет тяжелое заболевание, инвалидность). Для этого педиатр дает заключение, что он рекомендует такому ребенку пройти вакцинацию и подросток прививается двумя дозами вакцины Pfizer.

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Кроме того, когда несовершеннолетний должен посетить другое государство (из-за обучения, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиаде) по желанию родителей и при наличии требования о вакцинации в той стране, куда направляется школьник, выдается медицинское заключение педиатра, что ребенку рекомендуется прививка.

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