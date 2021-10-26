Людей врятували дивом: у Чернівцях згоріла маршрутка (фото)

Пожежа почалася з кабіни водія, де спалахнув вогонь

У Чернівцях згоріла маршрутка / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці, 26 жовтня, у центрі Чернівців згоріла маршрутка. Пожежа почаласяу кабіні водія.

Про це пише "Головком".

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Подробиці

Маршрутка спалахнуло на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької облдержадміністрації.

Пожежа почалася в кабіні водія і за лічені хвилини охопила весь салон. У цей момент у салоні перебували пасажири. Людей із транспорту встигли вивести.

Причину пожежі встановлять спеціалісти.

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Фото із сайту "Головком".

Фото із сайту "Головком".

Фото із сайту "Головком".

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Основні причини виникнення пожеж:

необережне поводження з вогнем;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки.

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