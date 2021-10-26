Людей врятували дивом: у Чернівцях згоріла маршрутка (фото)

Сьогодні вранці, 26 жовтня, у центрі Чернівців згоріла маршрутка. Пожежа почаласяу кабіні водія.
Про це пише "Головком".
Подробиці
Маршрутка спалахнуло на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької облдержадміністрації.
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Пожежа почалася в кабіні водія і за лічені хвилини охопила весь салон. У цей момент у салоні перебували пасажири. Людей із транспорту встигли вивести.
Причину пожежі встановлять спеціалісти.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки.
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