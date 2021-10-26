Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Людей врятували дивом: у Чернівцях згоріла маршрутка (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 жовтня, 12:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пожежа почалася з кабіни водія, де спалахнув вогонь
У Чернівцях згоріла маршрутка / Колаж "Сьогодні"
У Чернівцях згоріла маршрутка / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці, 26 жовтня, у центрі Чернівців згоріла маршрутка. Пожежа почаласяу кабіні водія.

Про це пише "Головком".

Реклама

Подробиці

Маршрутка спалахнуло на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької облдержадміністрації.

Пожежа почалася в кабіні водія і за лічені хвилини охопила весь салон. У цей момент у салоні перебували пасажири. Людей із транспорту встигли вивести.

Причину пожежі встановлять спеціалісти.

Реклама

Фото із сайту
Фото із сайту "Головком".

Фото із сайту
Фото із сайту "Головком".

Фото із сайту
Фото із сайту "Головком".

Реклама

Основні причини виникнення пожеж:

  • необережне поводження з вогнем;
  • несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

142 886

захворіло за тиждень в Україні

+46%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Опитування
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

Завтра

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 25 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 058 802
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 151 478
Всього введених доз 16 210 280
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти