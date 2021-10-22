"Червона зона" вже близько: у Житомирі посилюють карантин

Нові обмеження діятимуть з 26 жовтня. Вони торкнуться представників бізнесу

В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирі з 26 жовтня посилять карантинні обмеження для представників бізнесу через різке зростання захворюваності COVID-19. "Червону зону" в місті прогнозують з 24-25 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.

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Житомир на порозі "червоної зони"

Як розповів міський голова Сергій Сухомлин, посилені обмеження для представників бізнесу діятимуть з 26 жовтня.

"Ми поки що не в "червоній зоні", але прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може в неділю, 24 жовтня, або у понеділок, 25 жовтня", – заявив Сухомлин.

Кого торкнуться обмеження?

Обмеження торкнуться роботи продовольчих і непродовольчих ринків. Мова йде не тільки про дотримання соціальної дистанції, заповненості торгової площі не більше 50%.

Працівники установ повинні мати сертифікат про вакцинацію – повною або однією дозою, або наявність негативного ПЛР-тесту, який діятиме тільки 72 години. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках або респіраторах.

Такі ж вимоги поширюються на роботу закладів громадського харчування. Вони мають право працювати при ззаповненості на 50%.

Торгові центри, заклади торгівлі, перукарні та салони краси, готелі та хостели також зможуть працювати, якщо їхній персонал матиме відповідні документи.

В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу на сьогодні

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавірусу. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 725 385 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

Статистика летальних випадків від коронавірусу

Віктор Ляшко розповів, що без існуючих темпів вакцинації за вчора, 21 жовтня, Україна б мала 795 померлих, але вакцинація врятувала 181 життя.

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"За позавчора без вакцинації ми б мали 707 померлих, у такий спосіб врятоване 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятували 143 життя. За останні чотири місяці в Україні вакцинація врятувала 2,5 тисячі життів", – підсумував міністр.

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