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Красная зона уже близко: в Житомире усиливают карантин

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 октября, 15:19
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Новые ограничения буду действовать с 26 октября. Они коснутся представителей бизнеса
В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомире с 26 октября усилят карантинные ограничения для представителей бизнеса из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Красную зону в городе прогнозируют с 24-25 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

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Житомир на пороге красной зоны

Как рассказал городской голова Сергей Сухомлин, усиленные ограничения для представителей бизнеса будут действовать с 26 октября.

"Мы пока еще не в красной зоне, но прогнозируем, что попасть туда Житомир может в воскресенье, 24 октября, или в понедельник, 25 октября", — заявил Сухомлин.

Кого коснутся ограничения?

  • Ограничения коснутся работы продовольственных и непродовольственных рынков. Речь идет не только о соблюдении социальной дистанции, заполненности торговой площади не более 50%.
  • Работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации — полной или одной дозой, или наличие отрицательного ПЦР-теста, который будет действовать только 72 часа. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах.
  • Такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания. Они имеют право работать при заполненности на 50%.
  • Торговые центры, учреждения торговли, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы и хостелы также смогут работать, если их персонал будет иметь соответствующие документы.

В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

Статистика летальных случаев от коронавируса

Виктор Ляшко рассказал, что без существующих темпов вакцинации за вчера, 21 октября, Украина бы имела 795 умерших, но вакцинация спасла 181 жизнь.

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"За позавчера без вакцинации мы бы имели 707 умерших, таким образом спасена 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев, без вакцинации имели бы 638 умерших, то есть спасли 143 жизни. За последние четыре месяца в Украине вакцинация спасла 2,5 тысячи жизней", – подытожил министр.

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