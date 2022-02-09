Мера Івано-Франківська обманули та змусили запропонувати перенесення посольства США

З міським головою зв'язався "помічник Андрія Єрмака"

Марцінків зробив пост у Facebook не за власної ініціативи/Фото: колаж: "Сьогодні"

Нещодавно в українських ЗМІ з'явилася інформація про можливий переїзд посольства США з Києва на захід України. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті готові розмістити посольство, а також опублікував пост у Facebook. Однак зробив він це не за власної ініціативи.

Про це пишуть в Telegram-каналі "Harley Quinn".

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У Telegram-каналі йдеться, що адміністратор цього ж ресурсу зателефонував до мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа та представився помічником керівника ОП Андрія Єрмака. Перед цим у Марцінківа під час прямого ефіру запитали, чи готовий Івано-Франківська прийняти посольства США, на що він відповів, що місто готове. Хоча ніяких заяв про те, що посольство дійсно планує переїзд навіть не було. Через це нібито почався скандал.

Крім того, загадковий "помічник Єрмака" попросив, щоб Марцінків зробив пост у соцмережі, де пояснив усю ситуацію. Також йому сказали, щоб він запросив на екскурсію в Івано-Франківська американську дипломатку Крістіну Квін.

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"Щоб уникнути ганьби, наказала меру терміново написати пост і запросити Крістіну Квін на екскурсію у Франківськ", — йдеться в публікації Telegram-каналу "Harley Quinn".

Мера одразу не просили публікувати пост, а надіслати спочатку на перевірку.

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Крім цього, Марцінківа нібито запросили на зустріч "з президентом та міжнародним корпусом". Мер був готовий відкласти свою поїздку до Харкова на сесію міськради заради цього.

Новий зливний бак "слуг"?

Раніше вже існував Telegram-канал "Джокер", який часто зливав інсайди із внутрішньої кухні "Слуги народу". Тепер з'явилося щось подібне за назвою Harley Quinn (Харлі Квін).

Цей персонаж – суперлиходійка, пізніше антигерой всесвіту DC Comics, що спочатку з'явилася в мультсеріалі "Бетмен" 1992 року, пізніше була перенесена в комікси. У всесвіті Marvel вона є дівчиною того самого Джокера.

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