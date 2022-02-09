Мэра Ивано-Франковска обманули и заставили предложить перенесение посольства США

С мэром связался "помощник Андрея Ермака"

Марцинкив сделал пост в Facebook не по собственной инициативе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Недавно в украинских СМИ появилась информация о возможном переезд посольства США из Киева на запад Украины. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе готовы разместить посольство, а также опубликовал пост в Facebook. Однако сделал он это не по своей инициативе.

Об этом пишут в Telegram-канале "Harley Quinn".

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В Telegram-канале говорится, что администратор этого же ресурса позвонил мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву и представился помощником руководителя ОП Андрея Ермака. Перед этим у Марцинкива во время прямого эфира спросили, готов ли Ивано-Франковск принять посольство США, на что он ответил, что город готов. Хотя никаких заявлений о том, что посольство действительно планирует переезд, даже не было. Из-за этого якобы разразился скандал.

Кроме того, загадочный "помощник Ермака" попросил, чтобы Марцинкив сделал пост в соцсети, где объяснил всю ситуацию. Также ему сказали, чтобы он пригласил на экскурсию в Ивано-Франковск американского дипломата Кристину Квин.

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"Чтобы избежать позора, приказала мэру срочно написать пост и пригласить Кристину Квин на экскурсию в Франковск", — говорится в публикации Telegram-канала "Harley Quinn".

Мэра сразу не просили публиковать пост, а отправить сначала на проверку.

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Кроме того, Марцинкива якобы пригласили на встречу "с президентом и международным корпусом". Мэр был готов отложить свою поездку в Харьков на сессию горсовета ради этого.

Новый сливной бак "слуг"?

Ранее уже существовал Telegram-канал "Джокер", часто сливавший инсайды из внутренней кухни "Слуги народа". Теперь появилось нечто подобное под названием Harley Quinn (Харли Квин).

Этот персонаж – суперзлодейка, позже антигерой вселенной DC Comics, изначально появившаяся в мультсериале "Бэтмен" 1992 года, позже была перенесена в комиксы. Во вселенной Marvel она является девушкой того же Джокера.

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