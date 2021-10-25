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Місць майже не залишилося: у Херсонській області розгортають мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 жовтня, 20:56
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Мобільний госпіталь додасть 120 ліжок для хворих на коронавірус
Мобільний госпіталь забезпечить область новими COVID-ліжками/Колаж: Сьогодні
Мобільний госпіталь забезпечить область новими COVID-ліжками/Колаж: Сьогодні

У Херсонській області, де через червону зону карантину маршрутники відмовляються виходити на рейс, у понеділок, 25 жовтня, доставили мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з коронавірусом у місті Каховка.

Про це повідомляє ДСНС в Херсонській області.

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Де буде розгорнуто госпіталь?

За інформацією рятувальників, госпіталь розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. сім'ї Панкеєвих. Для сталого функціонування пересувного стаціонару попередньо були забезпечені всі необхідні заходи.

З чого складається мобільний госпіталь?

Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів і модулів, 24 з яких — палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та вежами освітлення. Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Крім того, на місці організована робота штабу і налагоджена взаємодія з місцевими органами влади та медичною службою області.

Критична ситуація з киснем у Чернігові

У Чернігові критична ситуація з киснем у лікарнях, де лежать хворі на коронавірус. Його може не вистачити навіть до кінця доби. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо, у який саме час доби ця поставка відбудеться.

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"На сьогоднішній день у лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин", – заявив директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

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