Мест почти не осталось: в Херсонской области разворачивают мобильный госпиталь для больных COVID-19

Мобильный госпиталь добавит 120 коек для больных коронавирусом

Мобильный госпиталь обеспечит область новыми COVID-койками/Коллаж: Сегодня

В Херсонской области, где из-за красной зоны карантина маршрутчики отказываются выходить на рейс, в понедельник, 25 октября, доставили мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом в городе Каховка.

Об этом сообщает ГСЧС в Херсонской области.

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Где будет развернут госпиталь?

По информации спасателей, госпиталь развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых. Для устойчивого функционирования передвижного стационара предварительно были обеспечены все необходимые меры.

Из чего состоит мобильный госпиталь?

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Кроме того, на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Критическая ситуация с кислородом в Чернигове

В Чернигове критическая ситуация с кислородом в больницах, где лежат больные на коронавирус. Его может не хватить даже до конца суток. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При том неизвестно в какое именно время суток эта поставка состоится.

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"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на пару часов", – заявил директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

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