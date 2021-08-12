Мільйонні розкрадання у Миколаєві. Суд відпустив віце-мера Коренєва

ВАКС не повірив НАБУ, що обвинувачений у корупції віце-мер Миколаєва намагався втекти до Угорщини, і відпустив його з-під варти

На фото праворуч заступник міського голови Миколаєва - директора департаменту ЖКГ - Сергій Корнєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва, директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва, якого раніше детективи НАБУ затримали за підозрою у розкраданні понад 26,8 млн гривень на реконструкції Соборної площі міста.

Реклама

Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 12 серпня, передає "Дзеркало тижня".

Коренєва звільнили з під варти просто у залі суду.

Суд зазначив, що на судовому засіданні "не було знайдено підтвердження, що Коренєв намагався уникнути відповідальності, покинувши межі України".

При цьому відомо, що 10 серпня віце-мера Миколаєва затримали при спробі покинути територію України в пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на українсько-угорському кордоні. Але адвокати Коренєва стверджували, що їхній підзахисний перебував у законній відпустці та їхав на відпочинок із сім'єю.

Реклама

Водночас Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і застосував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 272 тис 400 гривень до директора приватного підприємства, який проходить у цій же справі.

Що відомо про реконструкцію Соборної площі

17 травня 2019 року Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою "БВК "Пік-Строй" на 88,3 мільйона гривень з реконструкції Соборної площі.

Договір був підписаний у результаті проведення повторного тендеру. А під час попередніх торгів з реконструкції Соборної площі ця ж компанія пропонувала виконати роботи за 81 мільйон 600 тисяч гривень.

Примітно, що під час проведення першого тендера перемогла фірма депутата Миколаївської міської ради Олександра Шанайца "ДСК Миколаївський домобудівний комбінат" з пропозицією в 81,5 мільйона гривень.

Однак тендерний комітет Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради відмовився підписувати договір не тільки з переможцем аукціону, а й з трьома іншими фірмами, які також брали в ньому участь – нібито через невідповідність документації учасників заявленим вимогам.

Нагадаємо, 11 серпня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру у заволодінні майже 27 млн гривень при виконанні робіт з реконструкції площі Соборної у Миколаєві заступнику мера міста Сергію Коренєву.

Ми також писали, що що в Миколаєві викрили розкрадання бюджетних грошей на ремонті доріг.