Милионные хищения в Николаеве. Суд отпустил вице-мэра Коренева

ВАКС не поверил НАБУ, что обвиняемый в коррупции вице-мэр Николаева пытался бежать в Венгрию, и отпустил его из под стражы

На фото справа заместитель городского головы Николаева — директора департамента ЖКХ - Сергей Корнев. Фото: коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи заместителя мэра Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева, которого ранее детективы НАБУ задержали по подозрению в хищении более 26,8 млн гривен на реконструкции Соборной площади города.

Реклама

Соответствующее решение суд принял в четверг, 12 августа, передает "Зеркало недели".

Коренева освободили из под стражи прямо в зале суда.

Суд отметил, на судебном заседании "не было найдено подтверждение, что Коренев пытался избежать ответственности, покинув пределы Украины".

При этом известно, что 10 августа вице-мэра Николаева задержали при попытке покинуть территорию Украины в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе. Но адвокаты Коренева утверждали, что их подзащитный находился в законном отпуске и ехал на отдых с семьей.

Реклама

В то же время Высший антикоррупционный суд частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 272 тыс 400 гривен к директору частного предприятия, проходящему по этому же делу.

Что известно о реконструкции Соборной площади

17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой "БВК "Пик-Строй" на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. А в ходе предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца "ДСК Николаевский домостроительный комбинат" с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие – якобы из-за несоответствия документации участников заявленным требованиям.

Напомним, 11 августа генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрениев завладении почти 27 млн гривен при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве заместителю мэра города Сергею Кореневу.

Мы также писали, что что в Николаеве разоблачили хищение бюджетных денег на ремонте дорог.