Потужний вибух у Новій Одесі: під завалами знайшли ще одну людину

На Миколаївщині збільшилася кількість жертв вибуху в житловій багатоповерхівці – що нині відбувається на місці інциденту

Під завалами у Новій Одесі знайшли третього загиблого / Фото: Колаж: Сьогодні

Рятувальники у Новій Одесі Миколаївської області, де стався вибух у житловому будинку, знайшли під завалами тіло 87-річного загиблого. Він був господарем квартири, де вибухнув газ.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Наразі рятувальники прибирають завали та намагаються дістати тіло чоловіка. Територію інциденту огородили стрічкою.

Тепер жертв внаслідок інциденту троє – двоє жінок та один чоловік. Рятувальники кажуть, що, найімовірніше, це остання жертва.

Коротко про вибух у будинку