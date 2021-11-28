Мощный взрыв в многоэтажке Новой Одессы: под завалами нашли еще одного человека

Под завалами в Новой Одессе нашли третьего погибшего / Фото: Коллаж: Сегодня

Спасатели в Новой Одессе Николаевской области, где произошел взрыв в жилом доме, нашли под завалами тело 87-летнего погибшего. Он был хозяином квартиры, где взорвался газ.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Сейчас спасатели убирают завалы и пытаются достать тело мужчины. Территорию инцидента оградили лентой.

Теперь жертв в результате инцидента трое – двое женщин и один мужчина. Спасатели говорят, что, скорее всего, это последняя жертва.

Коротко о взрыве в доме