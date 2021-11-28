Мощный взрыв в многоэтажке Новой Одессы: под завалами нашли еще одного человека

Спасатели в Новой Одессе Николаевской области, где произошел взрыв в жилом доме, нашли под завалами тело 87-летнего погибшего. Он был хозяином квартиры, где взорвался газ.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Сейчас спасатели убирают завалы и пытаются достать тело мужчины. Территорию инцидента оградили лентой.
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Теперь жертв в результате инцидента трое – двое женщин и один мужчина. Спасатели говорят, что, скорее всего, это последняя жертва.
Коротко о взрыве в доме
- 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.
- Удар был настолько мощный, что стекла вылетели даже в соседнем доме.
- По предварительной информации, рванул бытовой газ на 5-м этаже. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
- Эксперты предполагают, что хозяева одной из квартир забыли закрутить вентиль на плите. Соседи говорят, супруги и раньше были невнимательны с газом. Тогда обошлось. А этот раз был роковым.
- Изначально было трое пострадавших – один с телесными повреждениями, еще двое в состоянии шока. Вскоре из-под завалов достали двух погибших, одного еще ищут.
- Власти уже пытаются подсчитать убытки от взрыва. Скорее всего, часть дома, где находится первый подъезд, будут полностью сносить.