На Чернігівщині народила 13-річна дівчинка: ексклюзивні подробиці

Пологи були дуже стрімкі – дівчину в Чернігів не довезли

Занадто юні як для батьків. Йому – 18, а їй ... 13! Днями школярка в Чернігівській області народила

дівчинку. Породіллю, яка сама ще дитина, сьогодні виписали з пологового. І радості батьківства може затьмарити те, що тата можуть посадити до в'язниці. Наш кореспондент Тетяна Гаврилюк приїхала до сім'ї в гості. І – під враженням від того, як живуть юні батьки.

Наталя переодягає свою новонароджену Поліну. Хоча самій лише тринадцять – а вже мама. Що 12-річна дівчинка чекає дитину – дізналися, коли їй погано стало. Мати повезла до лікарні. УЗД показало – вагітність.

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З тих пір в родині багато що змінилося. Вони в черговий раз переїхали в нову оселю. У Наталії – новий вітчим. І тепер на руках крихітна Поліна.

Пологи дійсно були стрімкі. Дівчину в Чернігів не довезли. Народжувала в районі, занадто юний вік – ризиків багато. І попередній огляд свідчив: дитина лежить поперек.

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"Вона ще не є зрілою для дітонародження. Можливі ускладнення. Зокрема кровотеча", – говорить акушер-гінеколог Сергій Оседач.

На щастя, обійшлося без ускладнень. Дівчинка народила сама дитину в 2 кілограми 900 грамів.

Де батько дитини

На четвертий день юну матір і немовля виписали з лікарні. Вдома чекає батько Поліни.

"Я радий, що став батьком. Дочку я люблю сильно. Красивенька", – говорить батько Поліни Сергій Кочерга.

Сергію 18 виповнилося тільки недавно. За нього правоохоронці взялися, коли дізналися, що семикласниця вагітна. Неважливо – давала згоду на секс Наталя чи ні. Згідно із законом, вона ще – дитина.

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"Такі дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. У вересні поліцейські головного управління нацполіціі в Чернігівській області завершили досудове розслідування і направили справу до суду", – розповідає прес-секретар ГУ Нацполіціі в Чернігівській області Наталія Слабеняк.

І Сергій спокійний. Упевнений в'язниця йому не світить. Раніше корів пас. Тепер і зовсім не працює. Хоче в трактористи. І нас запевняє: у маленької Поліни все є.

Ліжко для Поліни поки в осередку. У тісній кімнаті зараз проживає вісім чоловік. Наталя має ще трьох маленьких братів і сестер.

Сергій весілля планує. Наталі пропозицію зробив, проте їх не розписали. Дівчинці немає ще 14-ти -

за законом не можна. Сім'я їх на обліку в соцслужб.

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