На Черниговщине родила 13-летняя девочка: эксклюзивные подробности

Роды были очень стремительны – девушку в Чернигов не довезли

Слишком юные как для родителей. Ему – 18, а ей...13! На днях школьница в Черниговской области родила

девочку. Роженицу, которая сама еще ребенок, сегодня выписали из родильного. И радости отцовства может затмить то, что папы могут посадить в тюрьму. Наш корреспондент Татьяна Гаврилюк приехала к семье в гости. И – под впечатлением от того, как живут юные родители.

Наталья переодевает свою новорожденную Полину. Хотя самой всего тринадцать – а уже мама. Что 12-летняя девочка ждет ребенка – узнали, когда ей плохо стало. Мать повезла в больницу. УЗИ показало – беременность.

Реклама

С тех пор в семье многое изменилось. Они в очередной раз переехали в новое жилище. У Натальи – новый отчим. И теперь на руках крошечная Полина.

Роды действительно были стремительны. Девушку в Чернигов не довезли. Рожала в районе, слишком

юный возраст – рисков много. И предварительный осмотр свидетельствовал: ребенок лежит поперек.

Реклама

"Она еще не является зрелой для деторождения. Возможны осложнения. в частности кровотечение", – говорит акушер-гинеколог Сергей Оседач.

К счастью, обошлось без осложнений. Девочка родила сама малышку в 2 килограмма 900 граммов.

Где отец ребенка

На четвертый день юную мать и младенца выписали из больницы. Дома ждет отец Полины.

"Я рад, что стал отцом. Дочь я люблю сильно. Красивенькая", – говорит отец Полины Сергей Кочерга.

Сергею 18 исполнилось только недавно. За него правоохранители взялись, когда узнали, что семиклассница беременна. Неважно – давала согласие на секс Наталья или нет. По закону, она еще – ребенок.

Реклама

"Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. В сентябре полицейские главного управления нацполиции в Черниговской области завершили досудебное расследование и направили дело в суд", – рассказывает пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Черниговской области Наталья Слабеняк.

И Сергей спокойный. Уверен тюрьма ему не светит. Ранее коров пас. Теперь и вовсе не работает. Хочет в трактористы. И нас уверяет: у маленькой Полины все есть.

Кровать для Полины пока в ячейке. В тесной комнате сейчас проживает восемь человек. Наталья имеет еще трех маленьких братьев и сестер.

Сергей свадьбу планирует. Наталье предложение сделал, однако их не расписали. Девочке нет ли еще 14-ти -

по закону нельзя. Семья их на учете в соцслужбе.

Читайте также: