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На газопроводі під Лубнами усунули смолоскипне горіння газу

10 січня, 10:50

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Жертв і постраждалих немає

Смолоскипне горіння під Лубнами Полтавської області, де стався вибух, вже не спостерігається.

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Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Жертв і постраждалих немає. Внаслідок відключення ГРС "Вишневе" припинено газопостачання 17 населених пунктів Лубенського району:

  • Лазірки;
  • Новооржицьке;
  • Райозеро;
  • Тарасенкове;
  • Вишневе;
  • Яблучне;
  • Воронинці;
  • Черевки;
  • Хорошки;
  • Нове;
  • Загребельне;
  • Тимки;
  • Пилиповичі;
  • Несено-Іржавець;
  • Полуніївка,
  • Козаче.

"Метеорологічним відділенням АРЗ СП з метою виявлення в повітрі небезпечних речовин в населених пунктах (с. Халепці, с. Калайдинці, с. Лушники, с. Клепачі) проводилися заміри повітря за допомогою газоаналізаторів", – додали в ДСНС.

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Перевищення ГДК небезпечних речовин не виявлено. До проведення робіт з відновлення газопостачання залучено 21 людину і 4 одиниці техніки. Всього до робіт залучено 71 людину та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС – 45 людей особового складу та 10 одиниць техніки.

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Нагадаємо, через розгерметизацію і вибух на газопроводіУренгой – Помари – Ужгород в Полтавській області під Лубнами відключили ГРС "Вишневе", внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів.

Вибух стався на ділянці експортного магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород о 15:53. Причина вибуху – розгерметизація газопроводу з подальшим смолоскиповим горінням.

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