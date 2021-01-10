На газопроводі під Лубнами усунули смолоскипне горіння газу

Смолоскипне горіння під Лубнами Полтавської області, де стався вибух, вже не спостерігається.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Жертв і постраждалих немає. Внаслідок відключення ГРС "Вишневе" припинено газопостачання 17 населених пунктів Лубенського району:
- Лазірки;
- Новооржицьке;
- Райозеро;
- Тарасенкове;
- Вишневе;
- Яблучне;
- Воронинці;
- Черевки;
- Хорошки;
- Нове;
- Загребельне;
- Тимки;
- Пилиповичі;
- Несено-Іржавець;
- Полуніївка,
- Козаче.
"Метеорологічним відділенням АРЗ СП з метою виявлення в повітрі небезпечних речовин в населених пунктах (с. Халепці, с. Калайдинці, с. Лушники, с. Клепачі) проводилися заміри повітря за допомогою газоаналізаторів", – додали в ДСНС.
Перевищення ГДК небезпечних речовин не виявлено. До проведення робіт з відновлення газопостачання залучено 21 людину і 4 одиниці техніки. Всього до робіт залучено 71 людину та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС – 45 людей особового складу та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, через розгерметизацію і вибух на газопроводіУренгой – Помари – Ужгород в Полтавській області під Лубнами відключили ГРС "Вишневе", внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів.
Вибух стався на ділянці експортного магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород о 15:53. Причина вибуху – розгерметизація газопроводу з подальшим смолоскиповим горінням.
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