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На очах у близьких: під Черніговом в озері вбило струмом двох IT-шників

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 серпня, 16:05
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Загиблих реанімували майже годину, але врятувати молодих хлопців не вдалося
Спочатку струмом ударило Влада (на фото зверху), а Євген поплив йому на допомогу (на груповому фото в центрі) / Фото: колаж "Сьогодны"
Спочатку струмом ударило Влада (на фото зверху), а Євген поплив йому на допомогу (на груповому фото в центрі) / Фото: колаж "Сьогодны"

У неділю, 15 серпня, на базі відпочинку "Бреч" в Чернігівській області в озері загинули два співробітники IT компанії – 26-річний Влад Каснер і 28-річний Євген Іванов. Їх прямо в озері вдарило струмом. А раніше на Закарпатті від струму загинула молода пара.

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Про це повідомили в компанії "СендПульс Чернігів" в Facebook.

Що сталося?

Компанія відпочивала на цій базі відпочинку не вперше. І в цей раз вирішили провести дводенний корпоратив там. У перший день все було добре, а ось у другий сталася трагедія.

"Влад прекрасно плавав і недавно купив собі розумний годинник-трекер, за яким налаштовував і контролював персональні тренування. Хлопець вирішив наостанок зробити повне коло вздовж усього берега озера – його дружина залишилася на березі. Близько 11.29 пролунав дивно-неприродний крик Влада, в судомах він зник під водою на мілководді біля непрацюючого декоративного водоспаду – буквально в двох метрах від берега", – йдеться в повідомленні компанії.

Чоловікові відразу ж кинулися на допомогу колеги. Євген Кирієнко, зістрибнув з сапу і поплив з середини озера до Влада, одночасно голосно кличучи на допомогу інших. А з берега на заклик кинувся Євген Іванов, але підбігши до місця де зник Влад схоже-неприродно закричав і в судомах пропав під водою.

Другий чоловік, Євген Корнієнко, розпізнав дію струму, і повернув назад, кричачи про небезпеку. Якби не його слова, то жертв могло б бути більше, адже і інші колеги підбігали до озера, збираючись рятувати постраждалих. До берега відразу ж підбіг охоронець комплексу, там немає рятувальників. Він увійшов у воду, але відразу вискочив на берег кричачи що його вдарило струмом

"Підтягти до берега тіло Жені він зміг тільки через кілька хвилин з гумового надувного сапу. Другий охоронець намагався розібратися як відключити напругу – електрика в величезному комплексі теж не виявилося, тому просто вимкнули підстанцію, що живила весь комплекс і околиці. Але ток залишався, так як включився резервний генератор і охоронці не відразу зрозуміли, як його відключити. Всі ці затримки призвели до того, що тіло Влада змогли підняти через чверть години, як тільки зникла напруга – безцінні 15 хвилин", – повідомили в компанії.

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Майже годину колеги, а пізніше медики, реанімували постраждалих. Але їх так і не вдалося врятувати – чоловіки загинули.

Загиблі на озері Євген Іванов (зліва) та Євген Каснер (зправа) / Фото: "СендПульс Чернігів"
Загиблі на озері Євген Іванов (зліва) та Євген Каснер (зправа) / Фото: "СендПульс Чернігів"

Що кажуть в поліції?

Як повідомили нам в поліції Чернігівської області, правоохоронці дійсно розслідують загадкову смерть двох чоловіків на озері в готельному комплексі.

"За словами очевидців, цих чоловіків вбило струмом. Зараз експертиза встановлює причину смерті цих відпочиваючих", – повідомила нам речник поліції Чернігівській області Наталія Слабеняк.

За даними копів, відкрито кримінальне провадження "Вбивство двох осіб, вчинене через необережність". Винуватцям загрожує від 5 до 8 років. позбавлення волі.

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Як з'ясувалося, в озері загинули двоє співробітників IT-компанії, один з яких був відмінним плавцем.

"Нашим загиблим колегам – Владиславу і Євгенію було 26 і 28 років відповідно. З боку готельного комплексу поки що не було ніяких пояснень нам, що ж сталося. Днями ми поховали своїх колег", – розповіли нам в компанії "СендПульс Чернігів".

За словами очевидців, які призводять до компанії, причиною смерті могла бути несправність проводки в декоративному фонтані. У самому ж готельному комплексі повідомляють, що зупинили свою роботу в зв'язку з трагічними подіями.

"На території комплексу проводяться слідчі дії та проводиться перевірка всіх систем безпеки", – повідомило керівництво комплексу.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

Нагадаємо, в Чернігівській області спроба зробити фото на даху поїзда закінчилася трагедією – Хлопця вдарило струмом, він загорівся.

Крім того, в Житомирській області від удару струмом загинув 16-річний хлопець. Юнак вирішив залізти в електрощитову. Він помер ще до приїзду медиків.

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