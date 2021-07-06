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На пляжах Миколаєва знайшли кишкову паличку. Чим вона небезпечна (відео)

6 липня 2021 11:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На двох миколаївських пляжах тимчасово не можна купатися, такого висновку дійшли після лабораторних досліджень проб річкової води

Фахівці поки не рекомендують купатися на двох пляжах Миколаєва. Фото: mkrada.gov.ua

Фахівці поки не рекомендують купатися на двох пляжах Миколаєва. Фото: mkrada.gov.ua

У пробах води на миколаївському пляжі "Чайка" і в зоні відпочинку "Намив" виявили перевищення індексу кишкової палички. Купатися у цих місцях відпочиваючим поки не радять.

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ірина Камінська, в акваторії Південного Бугу кишкової палички вп'ятеро більше норми. Всього дослідження води провели на чотирьох ділянках.

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Наскільки небезпечна кишкова інфекція

Кишкова паличка (лат. Escherichia coli) – бактерія, яка живе в наших кишечниках і має безліч різновидів. Більшість з них – нешкідливі. Однак є і такі, які здатні викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Влітку одним з основних джерел зараження може стати річкова і морська вода, яка при купанні неминуче потрапляє в рот. Ще одна причина – брудні продукти харчування.

Читайте також: Пляжі Києва: де можна, а де не можна купатися

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Існує кілька видів кишкової палички. Але всім їм притаманні загальні симптоми:

  • температура до 39 градусів;
  • озноб, лихоманка, загальний занепад сил;
  • біль в животі, блювота і сильна діарея.

У більшості випадків одужання настає через тиждень, проте можливі і серйозні ускладнення. Наприклад, у людини, яка перехворіла, може з'явитися анемія, проблеми зі згортанням крові і роботою нирок. До цього здебільшого схильні діти.

При появі характерних симптомів слід ізолювати хворого і звернутися до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі відпочивальникам не радять купатися у морі.

Також нагадаємо, у Києві на двох пляжах з блакитним прапором не можна купатися.

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