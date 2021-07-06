На пляжах Миколаєва знайшли кишкову паличку. Чим вона небезпечна (відео)

Фахівці поки не рекомендують купатися на двох пляжах Миколаєва. Фото: mkrada.gov.ua
У пробах води на миколаївському пляжі "Чайка" і в зоні відпочинку "Намив" виявили перевищення індексу кишкової палички. Купатися у цих місцях відпочиваючим поки не радять.
Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ірина Камінська, в акваторії Південного Бугу кишкової палички вп'ятеро більше норми. Всього дослідження води провели на чотирьох ділянках.
Наскільки небезпечна кишкова інфекція
Кишкова паличка (лат. Escherichia coli) – бактерія, яка живе в наших кишечниках і має безліч різновидів. Більшість з них – нешкідливі. Однак є і такі, які здатні викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.
Влітку одним з основних джерел зараження може стати річкова і морська вода, яка при купанні неминуче потрапляє в рот. Ще одна причина – брудні продукти харчування.
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Існує кілька видів кишкової палички. Але всім їм притаманні загальні симптоми:
- температура до 39 градусів;
- озноб, лихоманка, загальний занепад сил;
- біль в животі, блювота і сильна діарея.
У більшості випадків одужання настає через тиждень, проте можливі і серйозні ускладнення. Наприклад, у людини, яка перехворіла, може з'явитися анемія, проблеми зі згортанням крові і роботою нирок. До цього здебільшого схильні діти.
При появі характерних симптомів слід ізолювати хворого і звернутися до лікаря.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі відпочивальникам не радять купатися у морі.
Також нагадаємо, у Києві на двох пляжах з блакитним прапором не можна купатися.