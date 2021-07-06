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На пляжах Николаева нашли кишечную палочку. Чем она опасна (видео)

6 июля 2021 11:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На двух николаевских пляжах временно нельзя купаться, к такому выводу пришли после лабораторных исследований проб речной воды

Специалисты пока не рекомендуют купаться на двух пляжах Николаева. Фото: mkrada.gov.ua

Специалисты пока не рекомендуют купаться на двух пляжах Николаева. Фото: mkrada.gov.ua

В пробах воды на николаевском пляже "Чайка" и в зоне отдыха "Намыв" обнаружили превышение индекса кишечной палочки. Купаться в этих местах отдыхающим пока не советуют.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ирина Каминская, в акватории Южного Буга кишечной палочки в пять раз больше нормы. Всего исследование воды провели на четырех участках.

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Насколько опасна кишечная инфекция

Кишечная палочка (лат. Escherichia coli) — бактерия, которая живет в наших кишечниках и имеет множество разновидностей. Большинство из них – безвредны. Однако существуют и такие, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Летом одним из основных источников заражения может стать речная и морская вода, которая при купании неизбежно попадает в рот. Еще одна причина – грязные продукты питания.

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Существует несколько видов кишечной палочки. Но всем им присущи общие симптомы:

  • температура до 39 градусов;
  • озноб, лихорадка, общий упадок сил;
  • боли в животе, рвота и сильная диарея.

В большинстве случаев выздоровление наступает через неделю, однако возможны и серьезные осложнения. К примеру, у переболевшего человека может появиться анемия, проблемы свертываемостью крови и работой почек. Этому в большей степени подвержены дети.

При появлении характерных симптомов следует изолировать больного и обратиться к врачу.

Ранее мы сообщали, что в Одессе отдыхающим не советуют купаться в море.

Также напомним, в Киеве на двух пляжах с голубым флагом нельзя купаться.

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