Не через ковід: школи в Черкасах можуть перевести на "дистанційку"

У Черкасах вже третій день евакуювали учнів шкіл через анонімні повідомлення про "замінування" навчальних закладів. Сьогодні дітей відправили додому.
Про це сказав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні до городян.
Якщо ситуація повторюватиметься, учнів переведуть на дистанційне навчання.
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"Кілька днів поспіль надходять повідомлення про "замінування" всіх шкіл міста. І сьогодні ми знову змушені відпустити дітей додому, тому що повинні обстежити всі школи, щоб не наражати на небезпеку дітей і вчителів. Якщо така ситуація повторюватиметься, ми змушені будемо перейти на дистанційне навчання", – заявив Бондаренко.
Він додав, що батьки змушені кидати роботу та забирати дітей додому, витрачаючи на це час.
"Вибухівка" у школах Черкас
12 січня у Черкасах анонімно повідомили про мінування усіх шкіл міста. У таких ситуаціях правоохоронці просять людей не панікувати та зберігати спокій.
Подію вже зареєстрували у Журналі єдиного обліку.
13 січня стався такий самий випадок. До поліції знову надійшло повідомлення про замінування. Але жодних небезпечних предметів у школах не знайшли.
14 січня не стало винятком. У Черкасах знову "замінували" усі школи. Поліція проводить перевірку.
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