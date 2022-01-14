Не через ковід: школи в Черкасах можуть перевести на "дистанційку"

У місті продовжується хвиля "мінувань", правоохоронці знову шукають вибухівки у школах

У Черкасах школи можуть перевести на "дистанційку" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкасах вже третій день евакуювали учнів шкіл через анонімні повідомлення про "замінування" навчальних закладів. Сьогодні дітей відправили додому.

Про це сказав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні до городян.

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Якщо ситуація повторюватиметься, учнів переведуть на дистанційне навчання.

"Кілька днів поспіль надходять повідомлення про "замінування" всіх шкіл міста. І сьогодні ми знову змушені відпустити дітей додому, тому що повинні обстежити всі школи, щоб не наражати на небезпеку дітей і вчителів. Якщо така ситуація повторюватиметься, ми змушені будемо перейти на дистанційне навчання", – заявив Бондаренко.

Він додав, що батьки змушені кидати роботу та забирати дітей додому, витрачаючи на це час.

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"Вибухівка" у школах Черкас

12 січня у Черкасах анонімно повідомили про мінування усіх шкіл міста. У таких ситуаціях правоохоронці просять людей не панікувати та зберігати спокій.

Подію вже зареєстрували у Журналі єдиного обліку.

13 січня стався такий самий випадок. До поліції знову надійшло повідомлення про замінування. Але жодних небезпечних предметів у школах не знайшли.

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14 січня не стало винятком. У Черкасах знову "замінували" усі школи. Поліція проводить перевірку.

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