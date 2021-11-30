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"Ніколи не скаржилася на здоров'я" – адвокат дівчини, яка померла в СІЗО

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 листопада, 15:54
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Вероніка Моторина сиділа у СІЗО за те, що застрелила інструктора, а також намагалася потрапити до його помічників
Вероніка Моторіна раніше не хворіла
Вероніка Моторіна раніше не хворіла / Фото: Колаж: Сьогодні

У камері СІЗО померла 20-річна Вероніка Моторина, яку засудили до 15 років ув'язнення за вбивство інструктора тиру у Полтаві. Її адвокат розповів, що дівчина ніколи не скаржилася на здоров'я, стало відомо сьогодні.

Адвокат Вероніки Моториної Андрій Євдокименко повідомив, що клієнтка за життя жодного разу не згадувала про проблеми із самопочуттям.

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"Судмедексперти повинні зробити розтин, результати мені не відомі. Припускати, що сталося – не буду. На своє здоров'я під час зустрічей зі мною вона не скаржилася. Апеляційний процес у її справі ще не розпочинався", – повідомив Андрій Євдокименко.

Коротко про вбивство

  • Інцидент стався 7 лютого 2020 року. Моторина зустрічалася з хлопцем із Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно з ним сварилася через ревнощі.
  • У фатальний день вона пішла до тиру. Дівчина була напруженою і тоді стріляла з автомата АК-47 та пістолета Марголіна.
  • З останнього вона і застрелила інструктора, а також намагалася потрапити до його помічників. 64-річний Ігор Смолянінов одержав кілька куль, від чого помер на місці. Інший інструктор відібрав у дівчини зброю.
  • На суді Моторіна заявила, що прийшла до тиру нібито для самогубства. Коли в тирі у неї залишилося три патрони, засуджена нібито хотіла відійти від інструктора і застрелитися, "намагалася розвернутися, трапилися постріли".

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