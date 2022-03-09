Окупанти 2 години бомбили Охтирку. Знищили музей та магазини, багато поранених – фото

Російські окупанти майже дві години бомбардували житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури в Охтирці Сумської області. У результаті місцеві жителі залишилися без електрики та частково без води.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, посилаючись на дані мера міста.
"Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торгівельні приміщення", – написав він.
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Рятувальники цілий день розбирали завали, усіх жертв авіаударів ще не знайшли. За попередніми даними, унаслідок обстрілу одна людина загинула, 14 поранено.
"ТЕЦ – зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор" , – додав Живицький.
Ситуація в Україні 9 березня
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