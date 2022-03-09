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Окупанти 2 години бомбили Охтирку. Знищили музей та магазини, багато поранених – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 03:24
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Окупанти не припиняють обстрілів по об'єктах інфраструктури в Сумській області – під авіаудар знову потрапила Охтирка, у Мережі показали жахливі наслідки
Окупанти повністю знищили кілька будівель в Охтирці
Окупанти повністю знищили кілька будівель в Охтирці / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти майже дві години бомбардували житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури в Охтирці Сумської області. У результаті місцеві жителі залишилися без електрики та частково без води.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, посилаючись на дані мера міста.

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Фото: Тарас Живицький

"Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торгівельні приміщення", – написав він.

Фото: Тарас Живицький

Рятувальники цілий день розбирали завали, усіх жертв авіаударів ще не знайшли. За попередніми даними, унаслідок обстрілу одна людина загинула, 14 поранено.

Фото: Тарас Живицький

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"ТЕЦ – зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор" , – додав Живицький.

Фото: Тарас Живицький

Ситуація в Україні 9 березня

  • Персонал Запорізької атомної станції вже чотири дні перебуває у заручниках російських окупантів. Працівники захопленої ЗАЕС зазнають тортур. Війська РФ змусили керівництво станції записати фейкове звернення, яке планують використати для пропаганди.
  • У Генштабі ЗСУ заявили, що путінські війська не змінили своїх головних цілей, але скоригували плани щодо наступу та атак. Окупанти розраховують на паливо для своєї техніки із заправок та сховищ нафтопродуктів. Також РФ планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території України, щоб перекачувати пальне з Білорусі.
  • Радник глави офісу президента Олексій Арестович не бачить варіантів для російської армії в Україні. Путінське військо чекає на ганебний кінець на нашій землі.

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