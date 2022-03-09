Оккупанты 2 часа бомбили Ахтырку. Уничтожили музей и магазины, много раненых – фото

Российские оккупанты почти два часа бомбили по жилым домам и другим объектам инфраструктуры в Ахтырке Сумской области. В результате местные жители остались без электричества и частично без воды.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, ссылаясь на данные мэра города.
"Полностью разрушены железнодорожная станция, здание исполнительного комитета, краеведческий музей, местный универмаг и все торговые помещения", - написал он.
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"ТЭЦ – остановлена, электричества нет, разрушен канализационный коллектор, частично нет водоснабжения, разрушено много электросопротивлений", – добавил Живицкий.
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