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Оккупанты 2 часа бомбили Ахтырку. Уничтожили музей и магазины, много раненых – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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9 марта, 03:24
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Оккупанты не прекращают обстрелы по объектам инфраструктуры в Сумской области – под авиаудар снова попала Ахтырка, в Сети показали ужасные последствия
Оккупанты полностью уничтожили несколько зданий в Ахтырке
Оккупанты полностью уничтожили несколько зданий в Ахтырке / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты почти два часа бомбили по жилым домам и другим объектам инфраструктуры в Ахтырке Сумской области. В результате местные жители остались без электричества и частично без воды.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, ссылаясь на данные мэра города.

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Фото: Тарас Живицкий

"Полностью разрушены железнодорожная станция, здание исполнительного комитета, краеведческий музей, местный универмаг и все торговые помещения", - написал он.

Фото: Тарас Живицкий

Спасатели весь день разбирали завалы, всех жертв авиаударов еще не нашли. По предварительным данным, в результате обстрелов один человек погиб, 14 ранены.

Фото: Тарас Живицкий

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"ТЭЦ – остановлена, электричества нет, разрушен канализационный коллектор, частично нет водоснабжения, разрушено много электросопротивлений", – добавил Живицкий.

Фото: Тарас Живицкий

Ситуация в Украине 9 марта

  • Персонал Запорожской атомной станции уже четыре дня находится в заложниках российских оккупантов. Работники захваченной ЗАЭС подвергаются пыткам. Войска РФ заставили руководство станции записать фейковое обращение, которое планируют использовать для пропаганды.
  • В Генштабе ВСУ заявили, что путинские войска не изменили своих главных целей, но скорректировали планы по наступлению и атаках. Оккупанты рассчитывают на топливо для своей техники из заправок и хранилищ нефтепродуктов. Также, РФ планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины, чтобы перекачивать горючее из Беларуси.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не видит вариантов для российской армии в Украине. Путинское войско ждет позорный конец на нашей земле.

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