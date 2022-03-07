Ворог завдав повітряний удар по Житомирщині: зруйновані житлові будинки та школа (фото)

РФ продовжує обстрілювати мирне населення

Окупанти обстріляли Житомирщину/Фото: колаж: "Сьогодні"

Окупанти завдали удар по Овручі та Коростеню Житомирської області. Були зруйновані будівлі, зокрема школа.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

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6 березня близько 21:00 у Коростені внаслідок повітряного удару вибито вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, одна людина отримала травми.

Крім того, приблизно у цей же час в Овруч Коростенського району також внаслідок повітряного удару зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхових житлових будинки. Зазнали пошкоджень кілька багатоквартирних житлових будинків. Під час поквартирного обходу бійцями ДСНС з метою виявлення постраждалих, в одній із квартир на 5 поверсі рятувальники знайшли жінку похилого віку, яка перебувала в шоковому стані, не могла рухатися і потребувала допомоги. Рятувальники викликали на місце події екстрену медичну допомогу, лікарі нормалізували стан жінки, від подальшої госпіталізації вона відмовилася.

Удар по селі Тузли на Одещині

Російські окупанти атакували село Тузли на Одещині.

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"Ворог з моря завдав ракетний удар в районі населеного пункту Тузли. По інших населених пунктах інформація уточнюється. За даними на цю хвилину, постраждалих немає. Удар був нанесений по об'єктах критичної інфраструктури", — повідомив речник регіонального штабу Сергій Братчук.

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