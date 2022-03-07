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Враг нанес воздушный удар по Житомирской области: разрушены жилые дома и школа (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 марта, 03:39
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РФ продолжает обстреливать мирное население
Оккупанты обстреляли Житомирскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты обстреляли Житомирскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты нанесли удар по Овручи и Коростеню Житомирской области. Были разрушены здания, в том числе школа.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

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Подробности

6 марта около 21:00 в Коростене в результате воздушного удара выбиты окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, один человек получил травмы.

Кроме того, примерно в это же время в Овруче Коростенского района также в результате воздушного удара разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома. Были повреждены несколько многоквартирных жилых домов. Во время поквартирного обхода бойцами ГСЧС с целью выявления пострадавших, в одной из квартир на 5 этаже спасатели обнаружили пожилую женщину, которая находилась в шоковом состоянии, не могла двигаться и нуждалась в помощи. Спасатели вызвали на место происшествия экстренную медицинскую помощь, врачи нормализовали состояние женщины, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Удар по селе Тузлы в Одесской области

Российские оккупанты атаковали деревню Тузлы в Одесской области.

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"Враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. По другим населенным пунктам информация уточняется. По данным на эту минуту, пострадавших нет. Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры", — сообщил спикер регионального штаба Сергей Братчук.

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