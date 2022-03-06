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Окупанти розбомбили на Житомирщині приватний сектор – є загиблі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 березня, 09:33
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Військові РФ зруйнували в Коростені та Овручі 40 житлових будинків
Під Житомиром стало не спокійно
Під Житомиром стало не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

На Житомирщині 6 березня через ракетний удар постраждали житлові будинки. Є загиблі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області в Facebook.

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Так, у приватному секторі в Коростені загинула 1 особа й 2 травмовані.

"Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 од. техніки", – йдеться у повідомленні.

У Коростені евакуювали п'ятеро дітей. Фото: ДСНС
У Коростені евакуювали п'ятеро дітей. Фото: ДСНС

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Крім того, снаряд влучив і в приватний сектор в Овручі – зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю.

У Овручі немає постраждалих серед населення. Фото: ДСНС
У Овручі немає постраждалих серед населення. Фото: ДСНС / Фото: ГСЧС

"Попередньо, жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки", – додають у службі.

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Ситуація у Житомирі

Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.

Воєнний час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Мер Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників на місці злочину – по мародерах можна відкривати вогонь.

Російські окупанти обстріляли приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинули чотири особи, з них одна дитина. Ще троє постраждали.

З повітря обстріляли житомирський ліцей №25, що знаходиться в центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.

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