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Оккупанты разбомбили в Житомирской области частный сектор – есть погибшие

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 марта, 09:33
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Военный РФ разрушили в Коростене и Овруче 40 жилых домов
Под Житомиром стало не спокойно
Под Житомиром стало не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомирской области 6 марта из-за ракетного удара пострадали жилые дома. Есть погибшие.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в Facebook.

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Так, в частном секторе в Коростене погиб 1 человек и 2 травмированы.

"Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением одного здания. Спасены 5 детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники", – говорится в сообщении.

В Коростене эвакуировали пятеро детей. Фото: ГСЧС
В Коростене эвакуировали пятеро детей. Фото: ГСЧС

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Кроме того, снаряд попал и по частному сектору в Овруча – разрушены 30 частных жилых домов, из них 5 полностью.

В Овруче нет пострадавших среди населения. Фото: ГСЧС
В Овруче нет пострадавших среди населения. Фото: ГСЧС / Фото: ГСЧС

"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники", – добавляют в службе.

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Ситуация в Житомире

Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.

Военное время требует более решительных действий, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Мэр Житомирского городского совета заявил о приказе, позволяющем наказывать грабителей на месте преступления – по мародерам можно открывать огонь.

Российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.

Из воздуха обстреляли житомирский лицей №25, который находится в центре города. Было эвакуировано 5 человек.

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