Близько шестисот протоколів. У Вінницькій області ігнорують масковий режим і соціальну дистанцію (відео)

Касири без рукавичок, покупці стоять впритул друг до одного, а замість антисептика – спирт

Сталося диво: жителі областей, які з учорашнього дня увійшли в "червону зону" – кинулися масово робити цю процедуру. І все б добре, якби люди не вважали вакцину – еліксиром безсмертя, і вколовшись – не ігнорувати масковий режим, і соціальну дистанцію. Все це – моніторять спеціальні мобільні бригади поліції і представники Держпродпотребслужби. Останні – перевіряють магазини, салони краси, заклади громадського харчування та офіси. З ними у Вінницькій області – яка поки "жовта" – в рейд пішов наш кореспондент Олексій Керман.



Касири без рукавичок, покупці стоять впритул друг до одного, а замість антисептика – спирт. Ми на власні очі бачили, як у Вінниці порушують карантинні правила. Разом з фахівцями перевіряємо заклади міста.

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Вінниця хоча і в "жовтій" карантинній зоні, та перевірки магазинів, вокзалів, кафе і ресторанів – постійні. Керівник цього супермаркету помітно нервує і постійно кудись бігає. І інспектора це не стосується. Заходимо всередину і відразу бачимо порушення.

"Ручки візків і далі ми бачимо кошики. Вони повинні дезінфікуватися після кожного відвідувача. Ми не бачимо, щоб тут було написано використані або продезінфіковані", – говорить заступник начальника відділу нагляду за додержанням санітарного законодавства Вінницького міського управління Держпродпотребслужби Людмила Крутікова.

Є контейнери для використаних масок і рукавичок. На керівницю супермаркету складають протокол.

Штрафи та протоколи

Штраф на посадових осіб становить від 6-ти до 24-ти неоподатковуваних мінімумів. 102 або 425 гривень – керівник супермаркету оплатить вже вдруге. На магазин вже складали протокол за ті ж порушення.

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Вирушаємо на центральний автовокзал. Антисептик тільки на виході, звалище для використаних респіраторів, масок і рукавичок – не закривається. Тільки диспетчера побачили, що прийшла перевірка – не кожну хвилину звучить оголошення.

"Посадка в автобус дозволена тільки в респіраторі або захисній масці", – говорить диспетчер.

І пасажири ніби не чують. Цього хлопця поліцейські оштрафували.



Такі перевірки в Вінниці відбуваються щодня, щоб місто з "жовтої зони" не потрапило в "червону". На порушників вже склали близько шестисот протоколів.

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