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Около шестисот протоколов. В Винницкой области игнорируют масочный режим и социальную дистанцию (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 октября, 07:33
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Кассиры без перчаток, покупатели стоят вплотную друг к другу, а вместо антисептика – спирт

Произошло чудо: жители областей, которые со вчерашнего дня вошли в красную зону – бросились массово прививаться. И все бы хорошо, если бы люди не считали вакцину – эликсиром бессмертия, и вколовшись – не игнорировали масочный режим, и социальную дистанцию. Все это – мониторят специальные мобильные бригады полиции и представители Госпотребслужбы. Последние – проверяют магазины, салоны красоты, заведения общественного питания и офисы. С ними в Винницкой области – которая пока желтая – в рейд пошел наш корреспондент Алексей Керман.

Кассиры без перчаток, покупатели стоят вплотную друг к другу, а вместо антисептика – спирт. Мы собственными глазами видели, как в Виннице нарушают карантинные правила. Вместе со специалистами проверяем заведения города.

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Винница хотя и в желтой карантинной зоне, и проверки магазинов, вокзалов, кафе и ресторанов – постоянные. Руководитель этого супермаркета заметно нервничает и постоянно куда-то бегает. И инспектора это не касается. Заходим внутрь и сразу видим нарушения.

"Ручки тележек и дальше мы видим корзинки. Они должны дезинфицироваться после каждого посетителя. Мы не видим, чтобы здесь было написано использованы или продезинфицированы", – говорит заместитель начальника отдела надзора за соблюдением санитарного законодательства Винницкого городского управления Госпотребслужбы Людмила Крутикова.

Есть контейнеры для использованных масок и перчаток. На руководительницу супермаркета составляют протокол.

Штрафы и протоколы

Штраф на должностных лиц составляет от 6-ти до 24-ти необлагаемых минимумов. 102 или 425 гривен – руководитель супермаркета оплатит уже второй раз. На магазин уже составляли протокол за те же нарушения.

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Отправляемся на центральный автовокзал. Антисептик только на выходе, свалка для использованных респираторов, масок и перчаток – не закрывается. Только диспетчера увидели, что пришла проверка – не каждую минуту звучит объявление.

"Посадка в автобус разрешена только в респираторе или защитной маске", – говорит диспетчер.

И пассажиры будто не слышат. Этого парня полицейские оштрафовали.

Такие проверки в Виннице происходят ежедневно, чтобы город с желтой зоны не попал в красную. На нарушителей уже составили около шестисот протоколов.

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