Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Зоря: онлайн ❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Залишили гнити? У Херсонській області поле засіяне тоннами помідорів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 16:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Судячи з усього, таким неліквідом залишається тільки "удобрити" землю
Фермери залишають на полях урожай помідорів
Фермери залишають на полях урожай помідорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські фермери масово залишають на полях урожай помідорів. Ще недавно вони позбавлялися від кавунів, яких в цьому році вродило більше необхідного.

Про це свідчить відео з соцмереж.

Реклама

Гори помідорів були помічені поряд з Голою Пристанню під Херсоном, де займаються вирощуванням помідорів, а також виробництвом томатної пасти.

Тонни томатів залишаються на полях. Фермерам невигідно їх вивозити, адже і так в цьому році вони понесли великі матеріальні збитки.

Реклама

Що буде з помідорами

Очевидці кажуть, що помідори на полях збирають комбайни. Зелені помідори на виробництво томатної пасти не беруть, їх залишають на полях пропадати.

Людям ніхто не забороняє збирати помідори, мабуть, господарі полів не проти, бо вони їм би заважали це робити. Вcе одно oвoщі пepeгниють і підуть в якості добрива. A тaк цілі пoмідopи можна ще перепродати, або пустити на домашню консервацію.

У Дніпрі фермери безкоштовно роздавали кавуни

Як пише 056.ua, спочатку власники хотіли віддати кавуни дітям в школу або в дитсадки, але з'ясувалося, що на це потрібні довідки і участь в тендерах. Тому підприємці роздали кавуни бажаючим. Вони підвезли машину за адресою вул. Гладкова, 7.

Реклама

У коментарях деякі користувачі обурювалися тим, що люди забирали праці фермерів як належне і навіть символічно не подякували гривнею. Однак очевидці зазначили, що фермери навідріз не хотіли брати гроші.

Українці – не фанати кавунів

В цілому в нашій країні вирощується близько 400 тисяч тонн цієї культури в рік. Більше третини (38%) – в Херсонській області.

При цьому українці вживають кавуни не так часто, як жителі інших країн. Наприклад, один житель України з'їдає всього 4 кг на рік. Для порівняння: за даними FAOstat, найбільше кавунів споживають в Вірменії – 47 кг на рік на одну людину.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 жовтня 1991. Кабмін приймає постанову про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

96 894

захворіло за тиждень в Україні

+23%

Вакцинація
Станом на 14 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 364 933
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 794 187
Всього введених доз 14 159 120
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти