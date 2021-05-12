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Під Черкасами на 8-річного хлопчика впали футбольні ворота. У нього перелом черепа і струс

12 травня, 19:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після інциденту дитину відвезли в реанімацію, але зараз її стан поліпшується. Подробиці історії

В Уманському районі Черкаської області під час тренування в шкільному спортзалі сталася НП – на восьмирічного хлопчика впали футбольні ворота. Зараз дитина з серйозними травмами знаходиться в лікарні.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Як це сталося?

Інцидент трапився в селі Кочубеївка. Діти були на заняттях з кікбоксингу. Начальник відділу освіти Паланської громади Наталя Сарницька розповіла, що на цьому тренуванні були присутні батьки.

"Усе сталося під час розминки. Діти кидали м'яч, і двоє хлопчиків під час руху налетіли на футбольні ворота. Коли діти впали, Артем виявився під ними, ще один хлопчик – зверху воріт", – зазначила вона.

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У відділі освіти запевняють, що ще на початку року ворота були закріплені. Однак там пояснили, що в цьому залі тренуються і дорослі, удари яких значно сильніші. Чиновники припускають, що ті розхитали кріплення і ворота впали.

"Шурупи, які утримували ворота, ослабли. І коли діти налетіли на ворота, вони впали. Тому що поліція обстежувала інші ворота, які стоять навпроти, вони були закріплені як годиться", – каже Сарницька.

Що з хлопчиком?

Спочатку дитину відвезли в реанімацію Уманської районної лікарні. У хлопчика перелом основи черепа, струс мозку, був крововилив.

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Зараз стан школяра покращився. Його вже перевели з реанімації у терапевтичне відділення. Він у свідомості, розмовляє і їсть. Ходити поки не може, але ворушить руками і ногами.

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Батько хлопчика також підтвердив, що хлопчикові стало краще.

"Хочемо сказати, що остання томографія показала позитивний результат. Наш синочок пішов на поправку. Ми хочемо подякувати всім за підтримку і допомогу", – повідомив він.

Слідчі вже відкрили досудове провадження. Тепер винним загрожує до трьох років в'язниці і заборона займати відповідні посади на аналогічний строк.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка. Вихователька пішла з дітьми на прогулянку, а хлопчика забула в групі.

Після інциденту звільнили директора, виховательку і няню цього дитсадка.

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