Під Черкасами на 8-річного хлопчика впали футбольні ворота. У нього перелом черепа і струс

В Уманському районі Черкаської області під час тренування в шкільному спортзалі сталася НП – на восьмирічного хлопчика впали футбольні ворота. Зараз дитина з серйозними травмами знаходиться в лікарні.
Про це повідомляє "Обозреватель".
Як це сталося?
Інцидент трапився в селі Кочубеївка. Діти були на заняттях з кікбоксингу. Начальник відділу освіти Паланської громади Наталя Сарницька розповіла, що на цьому тренуванні були присутні батьки.
"Усе сталося під час розминки. Діти кидали м'яч, і двоє хлопчиків під час руху налетіли на футбольні ворота. Коли діти впали, Артем виявився під ними, ще один хлопчик – зверху воріт", – зазначила вона.
У відділі освіти запевняють, що ще на початку року ворота були закріплені. Однак там пояснили, що в цьому залі тренуються і дорослі, удари яких значно сильніші. Чиновники припускають, що ті розхитали кріплення і ворота впали.
"Шурупи, які утримували ворота, ослабли. І коли діти налетіли на ворота, вони впали. Тому що поліція обстежувала інші ворота, які стоять навпроти, вони були закріплені як годиться", – каже Сарницька.
Що з хлопчиком?
Спочатку дитину відвезли в реанімацію Уманської районної лікарні. У хлопчика перелом основи черепа, струс мозку, був крововилив.
Зараз стан школяра покращився. Його вже перевели з реанімації у терапевтичне відділення. Він у свідомості, розмовляє і їсть. Ходити поки не може, але ворушить руками і ногами.
Батько хлопчика також підтвердив, що хлопчикові стало краще.
"Хочемо сказати, що остання томографія показала позитивний результат. Наш синочок пішов на поправку. Ми хочемо подякувати всім за підтримку і допомогу", – повідомив він.
Слідчі вже відкрили досудове провадження. Тепер винним загрожує до трьох років в'язниці і заборона займати відповідні посади на аналогічний строк.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка. Вихователька пішла з дітьми на прогулянку, а хлопчика забула в групі.
Після інциденту звільнили директора, виховательку і няню цього дитсадка.