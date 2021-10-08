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Під Львовом швидка допомога збила чоловіка на пішохідному переході (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
8 жовтня, 12:59
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Постраждалого госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження
ДТП у Львівській області. Фото: колаж "Сьогодні"
ДТП у Львівській області. Фото: колаж "Сьогодні"

На трасі Київ – Чоп 7 жовтня карета швидкої допомоги збила чоловіка. Потерпілий у момент НП переходив дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Львівській області.

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Подробиці НП

ДТП сталася о 14:45 на трасі Київ – Чоп поблизу села Солонка. 64-річний водій карети швидкої допомоги Peugeot Boxer збив 33-річного жителя Нового Роздолу.

Внаслідок аварії пішохід отримав травми та його госпіталізували в лікарню.

З'явилися кадри з місця ДТП

На відео в Мережі видно, що чоловік переходив дорогу на зелене світло по пішохідному переходу. За попередньою інформацією, він не почув сирени швидкої і від удару його відкинуло на декілька метрів.

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Поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий строк.

Зараз поліцейські проводять розслідування і встановлюють усі обставини ДТП.

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Найчастіші причини ДТП в Україні

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Управління транспортом в стані сп'яніння.

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