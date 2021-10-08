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Под Львовом скорая помощь сбила мужчину на пешеходном переходе (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
8 октября, 12:59
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Пострадавшего госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство
ДТП во Львовской области. Фото: коллаж "Сегодня"
ДТП во Львовской области. Фото: коллаж "Сегодня"

На трассе Киев – Чоп 7 октября карета скорой помощи сбила мужчину. Пострадавший в момент ЧП переходил дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

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Подробности ЧП

ДТП произошло в 14:45 на трассе Киев – Чоп недалеко от села Солонка. 64-летний водитель кареты скорой помощи Peugeot Boxer сбил 33-летнего жителя Нового Роздола.

В результате аварии пешеход получил травмы и его госпитализировали в больницу.

Появились кадры с места ДТП

На видео в Сети видно, что мужчина переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. По предварительной информации, он не услышал сирены скорой и от удара его отбросило на несколько метров.

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Полиция открыла уголовное производство

Правоохранительные органы открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

На данный момент полицейские проводят расследование и устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Самые частые причины ДТП в Украине

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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